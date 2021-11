Non c’è davvero pace per De’Andre Hunter. La quarta scelta assoluta del Draft 2019 degli Atlanta Hawks ha subito infatti un altro infortunio, questa volta procurandosi un problema al tendine del polso destro nella sconfitta a San Francisco contro i Golden State Warrior dell’8 novembre. Hunter ha saltato la sfida successiva a Salt Lake City ma è rientrato contro Denver giocando 21 minuti, salvo poi essere definitivamente fermato dopo che una risonanza magnetica ha evidenziato la necessità di un intervento chirurgico. Secondo quanto annunciato dalla squadra i tempi di recupero si aggirano sulle otto settimane, mettendo quindi fine a un 2021 per lui decisamente sfortunato: già a fine gennaio infatti si è procurato un infortunio al ginocchio destro che lo ha portato a saltare 49 partite di regular season, tornando solo a maggio per disputare cinque partite nella serie contro New York. Hunter però si è infortunato di nuovo allo stesso ginocchio subendo la rottura del menisco laterale, saltando quindi le due serie successive contro Philadelphia e Milwaukee, rientrando giusto in tempo per l’inizio di questa stagione — nella quale stava viaggiando a 10.8 punti sfiorando il 40% da tre punti in poco meno di 28 minuti di impiego, partendo sempre titolare. Minuti che ora dovranno essere ridistribuiti tra i suoi compagni: a beneficiarne potrebbe essere Danilo Gallinari, che nell’ultima partita contro Milwaukee ha toccato il suo massimo stagionale per minuti (25 e 36 secondi) arrivando in doppia cifra (10 punti) con 4/8 al tiro.