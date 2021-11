Prosegue il battibecco a distanza tra Kyle Kuzma e Cleveland. L'attuale giocatore degli Wizards aveva risposto a uno striscione dei tifosi dei Cavs - che sottolineava che senza LeBron non avrebbe vinto un anello - dicendo che anche Cleveland senza LeBron non era niente. Ora una tv locale riferendosi a lui ha scritto 'Vincitore di un titolo NBA grazie a LeBron James'. Da lì la nuova controreplica di Kuzma...

Sta diventando una piccola telenovela la polemica iniziata con la partita vinta da Washington a Cleveland mercoledì scorso. I tifosi dei Cavs avevano punzecchiato Kyle Kuzma per tutto il match, ma l'ex Lakers si era preso la rivincita in campo segnando due triple decisive nel finale di partita, chiudendo con 22 punti. Dopo la sirena aveva spiegato che la sconfitta dei padroni di casa "era colpa dei suoi stessi tifosi", che lo avevano provocato, e stimolato a dare il massimo, con uno striscione con scritto "Senza LeBron Kuzma non avrebbe un anello". Kuz aveva poi aggiunto velenoso: "Anche Cleveland non sarebbe niente senza LeBron".

Ora è arrivato un nuovo capitolo di questo curioso duello a distanza. Una tv locale di Cleveland ha infatti scritto nel sottopancia (la scritta che appare in sovraimpressione per identificare la persona che sta parlando) relativo a Kuzma "Vincitore di un titolo NBA grazie a LeBron James", al posto di un canonico "Ala Washington Wizards". Un'altra fercciatina subito ripresa dal giocatore sui social, che ha replicato postando la foto dello schermo e commentando "Città di Cleveland abbiamo qualcosa in comune, piacere di conoscerti". Considerando che c’è una storica rivalità sotterranea tra i Cavaliers e gli Wizards che risale ai tempi di Gilbert Arenas, c’è da scommettere che ai prossimi incroci non mancheranno altre schermaglie.