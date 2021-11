Nelle sue prime 10 partite NBA ha fatto fatica a trovare spazio, ritmo e canestri (meno di sei minuti in campo di media con 12 punti totali realizzati in 10 match), mentre in G-League sta mettendo in mostra tutto il suo potenziale: Cam Thomas, scelto al primo giro dei Nets al Draft 2021, potrebbe tornare utile già dalle prossime settimane a Brooklyn. Chi ha detto che per sostituire Irving c’è bisogno di andare sul mercato…

La predisposizione a fare canestro e a risultare decisivo non la scopriamo certo oggi: Cameron Thomas, sbarcato quest’anno come scelta sul finire del primo giro ai Brooklyn Nets, sta dimostrando in G-League tutto quello che nel primo mese NBA non è riuscito a far vedere. In particolare, nell’ultima sfida vinta in rimonta dai Long Island Nets contro i Raptors 905, si è letteralmente caricato la squadra sulle spalle: 46 punti totali, di cui 16 degli ultimi 20 realizzati dai suoi in un successo in volata - con tanto di 12-0 di parziale in cui ha fatto tutto da solo. Prima la squadra affiliata di Brooklyn era sotto di 8 lunghezze, dopo 140 secondi invece si è ritrovata avanti di 4 condannando i canadesi a subire la prima sconfitta stagionale. Una partita in cui Thomas ha tirato 17/32 dal campo, aggiungendo 7 rimbalzi e 5 assist. Un impatto clamoroso che fa ben sperare i Nets: forse la soluzione ai problemi di rotazione è già a portata di mano.