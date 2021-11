La schiena non migliora: MPJ rischia l’operazione

Michael Malone in questo periodo è quasi sconsolato: "Guardo il boxscore e leggo: Jamal Murray, out. Nikola Jokic, out. Michael Porter Jr., out. È un bel po’ di talento che non possiamo schierare sera dopo sera". La situazione, purtroppo per lui, non è destinata a migliorare: se per il recupero di Murray bisognerà attendere ancora diversi mesi, il problema al polso di Nikola Jokic dovrebbe risolversi entro le prossime partite (anche se ha già saltato le ultime due), mentre non ci sono buone notizie per quanto riguarda Porter Jr. Il giovane che in estate ha firmato un’estensione di contratto al massimo salariale è alle prese con un problema a un nervo della schiena che, secondo quanto scritto dal Denver Post, potrebbe mettere in pericolo la sua intera stagione. Porter convive con questo problema sin da inizio anno e ha giocato sul dolore nelle nove partite disputate quest’anno, spiegando forse così i soli 9.9 punti segnati con appena il 36% al tiro e il 21% da tre punti. L’ala si è fermata definitivamente lo scorso 6 novembre dopo che un tentativo di sottomano in campo aperto si è trasformato in un errore clamoroso da Shaqtin a Fool, senza più rimettere piede in campo dopo quella partita contro Houston. Nelle ultime settimane si è sottoposto a trattamenti continui che però non hanno ancora dato esiti soddisfacenti: se nella prossima settimana — dopo essersi consultato anche con esperti in Florida, dove attualmente si trova — non dovesse migliorare, potrebbe prendere in considerazione una nuova operazione alla schiena, e quindi probabilmente mettere fine alla sua quarta stagione in NBA.