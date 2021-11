Nel comodo successo di Duke, il giovane talento di passaporto italiano indicato da molti come potenziale prima scelta assoluta al prossimo Draft ha aggiornato il suo massimo in carriera in questo ottimo avvio di stagione: 28 punti con 10/19 dal campo, 8 rimbalzi e 6 assist che confermano la sua crescita e che fanno sognare gli appassionati NBA e non solo

“I miei compagni sono rimasti al mio fianco, hanno dimostrato vicinanza - per questo non è stato così complicato per me affrontare il clamore mediatico legato alla denuncia che ho ricevuto”: sono queste le prime parole di Paolo Banchero dopo aver realizzato 28 punti - suo nuovo massimo in questo ottimo avvio di stagione a livello collegiale - nel comodo successo conquistato da Duke, approfittando dell’ottima prestazione per tornare a parlare dell’incidente che lo ha coinvolto insieme al suo compagno di squadra Michael Savarino; fermato dalla polizia con un alternato tasso alcolemico mentre era alla guida di un auto sulla quale stava viaggiando anche Banchero: “Non posso negare il fatto che questa situazione abbia continuato a ronzare nella mia testa nelle due scorse partite, ma oggi posso dire che mi sento di essere tornato me stesso sul parquet. Tutti abbiamo imparato qualcosa da questa situazione”. In effetti non poteva esserci dimostrazione migliore da parte sua: 10/19 al tiro, 8 rimbalzi, 6 assist, 2 recuperi e tante giocate utili anche a protezione del ferro. Banchero continua così la sua scalata verso la vetta del Draft NBA e nulla, neanche gli incidenti di percorso, sembrano riuscire a frenare la sua cavalcata.