Dopo aver saltato per squalifica la gara contro i Knicks al Madison Square Garden, la voglia di LeBron James di dimostrare di essere ancora il migliori giocatore della lega si è vista tutta: 39 punti e vittoria contro i Pacers all’overtime, con tanto di canestri nel finale che hanno condannato Indiana. Euforia che ha portato il n°6 dei Lakers ad andare fuori giri, non tanto e non solo nello scontro (sacrosanto) con dei tifosi in prima fila - invitati a lasciare il loro posto dopo le lamentele di James - ma anche nel non riuscire a contenere un’esultanza che lo ha portato a commettere dei gesti ritenuti osceni dalla NBA. Esattamente come fatto qualche anno fa da Marco Belinelli in un partita di playoff vinta dai suoi Bulls contro i Brooklyn Nets (gli appassionati italiani sicuramente lo ricordano): la lega per questo ha comminato a LeBron una multa da 15.000 dollari, indicando nelle motivazioni anche l’utilizzo di linguaggio definito profano - diretto in maniera abbastanza evidente al pubblico di Indianapolis.