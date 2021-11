Non è ancora stata fissata una data precisa per il suo ritorno in campo, ma i medici hanno dato l’ok per il suo ritorno in campo in allenamento senza limitazioni: la frattura al piede destro va meglio e il percorso di riabilitazione sta finalmente per raggiungere una conclusione, con New Orleans che non vede l’ora di riaverlo a disposizione sul parquet

Il canestro da tre punti di Devonte’ Graham a 1.9 secondi dalla sirena che ha permesso a New Orleans di battere a domicilio gli Utah Jazz è soltanto uno dei motivi in casa Pelicans per fare festa in questa giornata speciale per la franchigia della Louisiana: le buone notizie infatti arrivano soprattutto dall’infermeria, con Zion Williamson finalmente libero di potersi unire ai compagni almeno in allenamento. Nessuno ha ancora fissato una data per il suo rientro in campo, ma la frattura al piede destro - operato in estate - sembra aver superato la fase critica e ormai avviata verso la completa guarigione. Poter giocare a tutto campo, prendere parte ai 5 vs. 5 in palestra (anche senza seguire la squadra in palestra) è il modo più rapido per riprendere contatto con i compagni: serve anche un suo nuovo inserimento a livello di leadership nel gruppo, prima ancora che tecnico per provare a dare una scossa alla pessima stagione finora di New Orleans.