Le due vittorie consecutive arrivate a interrompere la striscia di 15 ko, hanno ridato un minimo di morale ai Rockets , che nel frattempo nelle scorse ore sono tornati a parlare con John Wall - rimasto fuori squadra da inizio stagione come d’accordo con la dirigenza per proteggere il suo fisico e il potenziale valore di mercato (nonostante il ricchissimo contratto), in attesa di ricevere un’offerta da una nuova franchigia per cambiare aria. Rafael Stone, GM dei texani, ha spiegato che sono ripartiti i colloqui con lui per capire se e come reintegrarlo nel roster e nei prossimi giorni la situazione potrebbe evolvere lungo quella direzione.

Per Wall infatti a questo punto diventa fondamentale trovare un compromesso che gli permetta di essere in campo questa stagione: farsi vedere in forma sul parquet (magari anche decisivo) è l’unico modo per attirare l’attenzione di altre squadre, mentre Houston spera che il suo lavoro in palestra con i tanti giovani presenti nel roster permetta ai talenti dei Rockets di sbocciare definitivamente. Il tutto magari rivedendo in parte un accordo che prevede ancora altri due anni di contratto a 91 milioni di dollari complessivi: a queste cifre immaginare una trade per un giocatore che non ha mai messo piede in campo nei primi 40 giorni di regular season è praticamente impossibile. Al tempo stesso però l’agente dell’ex giocatore degli Wizards ha spiegato che da parte del suo assistito non c’è nessuna intenzione di proporre un buyout: a 31 anni - già, è ancora giovane - Wall spera di potersi godere qualche altro anno in campo da protagonista. Per riuscirci, il primo passo da compiere è quello di ritornare sul parquet - un innesto che potrebbe far comodo a entrambe le parti.