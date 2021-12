Allarme Banchero: perde tre chili a ogni partita

Nelle sue prime otto partite al college con la maglia dei Blue Devils di Duke, Paolo Banchero ha dimostrato tutte le qualità che potrebbero portarlo a conquistare la prima scelta assoluta al prossimo Draft. È però emerso anche un problema che dovrà essere risolto il prima possibile: sia contro Kentucky che contro Gonzaga, le due partite più importanti affrontate finora, il futuro azzurro è dovuto tornare negli spogliatoi dopo aver avuto i crampi, venendo anche massaggiato a bordo campo. Durante l’ultima partita persa contro Ohio State, la giornalista di ESPN Holly Rowe ha spiegato i motivi: Banchero soffre di un problema di eccessiva sudorazione, tanto che secondo i test condotti dai medici di Duke perde oltre tre chili di peso dopo ogni partita. Lo staff medico si sta già occupando di questa problematica, ad esempio facendogli bere delle bevande speciali durante le partite per migliorare l’ossigenazione nel corpo e prevenire i crampi. E Banchero sta comunque performando sul parquet, come dimostrano i 18.3 punti e 7.6 rimbalzi di media che sta tenendo in questo inizio di stagione. Nella sfida contro Chet Holmgren di Gonzaga, però, nel secondo tempo non è riuscito a replicare i 20 punti segnati nella prima reazione, dovendo uscire proprio per crampi e sparendo via via con l’andare della partita. Contro Ohio State invece è rimasto in campo fino all’ultimo, fallendo però il tiro del pareggio per evitare la prima sconfitta stagionale ai suoi Blue Devils, che per qualche giorno sono stati al primo posto del ranking di Associated Press.