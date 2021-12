vedi anche

Dove sta quindi la notizia? Beh, nel fatto che al social media manager di The Score sarà scappata una “esse” in meno nel nome proprio di Giannis Antetokounmpo e così, quasi in automatico (come spesso accade su Facebook) è comparso il primo tag consigliato. Quale? Gianni Alemanno, ritrovatosi così per una notte a essere protagonista sui parquet NBA - e inevitabilmente sommerso di commenti dai tanti appassionati (non solo statunitensi) che si sono lanciati sull’errore e sull’equivoco nato dal nome di battesimo. “Il futuro della NBA nelle mani di un politico italiano?”, si domandano in molti, mentre la maggior parte si chiede da dove diavolo sia saltato fuori l’ex sindaco di Roma - che nell’estate 2008 era appena stato nominato primo cittadino della Capitale quando i nuovi Boston Celtics di Garnett-Pierce-Allen sbarcarono in città. Una coincidenza anche quella? “Grande partita Alemanno: 40 punti e quasi tripla doppia”, sottolinea un tifoso dei Bucks, ormai consapevole come altri che - nel caso si voglia taggare Antetokounmpo - bisogna fare attenzione alla "s" finale, altrimenti si diventa in un attimo ex sindaco di Roma.