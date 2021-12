Portland ha già un bel po’ di problemi da risolvere e l’infortunio di Damian Lillard non ha fatto altro che accentuare una situazione di estrema difficoltà per i Blazers - alle prese anche con problemi societari di altra natura. In tutto questo marasma diventa complicato immaginare di essere attivi anche sul mercato, nonostante gli indizi e le provocazioni lanciate dallo stesso Lillard siano chiare: l’ultima è arrivata durante un’intervista di qualche giorno fa in cui il n°0 dei Blazers ha stilato la sua classifica personale dei migliori difensori NBA di oggi con cui si è ritrovato faccia a faccia. Oltre ai nomi di Lu Dort e del campione in carica Jrue Holiday, c’è anche quello di Ben Simmons - attualmente fuori squadra a Philadelphia e obiettivo non dichiarato di Portland che vorrebbero tanto rivoluzionare con il suo arrivo una squadra che ha bisogno di una scossa. La certezza è una sola: l’All-Star australiano è il profilo ideale che Lillard sogna al suo fianco. Chissà se Portland riuscirà in qualche modo a esaudire per una volta i desideri del suo All-Star.