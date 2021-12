Negli ultimi anni siamo stati abituati a mettere a confronto il giovane Bronny James con papà LeBron, sottolineando sia le somiglianze (specialmente nelle movenze e nel giocare sempre con la testa alta) e le differenze (Bronny è una guardia in tutto e per tutto, e atleticamente non sembra avere le doti di papà pur compensando con un tiro già strutturato). Ma se non fosse lui l’unico erede cestistico del Re? Il secondogenito Bryce Maximus, infatti, almeno in un aspetto è già alla pari del fratello: l’altezza. Pur avendo tre anni meno di Bronny (il primo è nato nel 2004, il secondo nel 2007) i due sono già appaiati a circa 1.90 di altezza, con il secondogenito che sembra pronto a superare i due metri come papà LeBron. Se ne è accorto anche Bronny, che su Instagram ha condiviso la sua foto insieme a lui scrivendo "Mio fratello è letteralmente alto come me", accompagnando la scritta con tre emoji che piangono. Anche Bryce, il cui video della prima schiacciata sta già facendo il giro del web, si è iscritto da quest’anno a Sierra Canyon High School, la powerhouse di cui Bronny è già uno dei leader — come dimostrato stanotte segnando 19 punti allo Staples Center — pur avendo appena cominciato il suo terzo anno dei quattro previsti. Chissà che la linea dinastica di LeBron James non possa estendersi anche al suo secondo genito.