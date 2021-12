Le intenzioni da entrambe le parti non sono cambiate: la stagione dei Brooklyn Nets va avanti, così come le convinzioni di Kyrie Irving dall’altra di non sottoporsi al vaccino contro il COVID-19, rimanendo così impossibilitato a tornare sul parquet a dare una mano ai suoi compagni. Una decisione paradossale che la franchigia di New York ha deciso di rendere marginale nelle discussioni riguardo la regular season dei Nets, ma è un macigno che resta, anche perché Irving ci ha tenuto a far sapere che non solo non tornerà a breve in campo, ma che eventualmente lo farà soltanto dopo una trade: insomma il legame tra Irving e i Nets è ormai definitivamente compromesso, a prescindere da come andranno le cose e come evolverà la situazione pandemica e di contagio. Il problema fondamentale resta sempre lo stesso: chi è disposto a mettere sotto contratto un giocatore così fuori dagli schemi? L’unica trade ipotizzabile resta quella che andrebbe a sanare una doppia situazione di contraddizione interna: uno scambio tra Irving e Simmons, tra Nets e Sixers - provando a dare un’opportunità di riscatto a entrambi i due progetti tecnici che potrebbero anche valorizzarne le capacità tecniche. Al momento però non sembra esserci in vista nessuno scambio, con l’unico risultato per ora di lasciare Irving comodamente a casa a incassare metà del suo stipendio: chissà come e quando cambieranno le cose nelle prossime settimane.