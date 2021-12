A Portland le cose non stanno andando per il verso giusto, anzi: il record di 11-13 in realtà (tenuto in piedi da un rendimento che almeno al Moda Center ha permesso ai Blazers di vincere 10 delle 13 partite giocate finora in Oregon) al momento è l’ultimo dei problemi per un gruppo che non è riuscito a dare la scossa necessaria a un ambiente cristallizzato dagli anni con in panchina Terry Stotts. Dopo l’allontanamento del coach - chiesto tra gli altri anche da Damian Lillard - a Portland è sbarcato Chauncey Billups, che in quanto a esperienza in campo da leader del quintetto ha poco da invidiare al resto del mondo, ma alla prima vera avventura in panchina da capo allenatore in carriera. Un esperimento quantomeno azzardato che al momento non sta portando i suoi frutti, tanto che dopo il tremendo ko subito in casa contro Boston - che ha segnato più 80 punti nel solo secondo tempo - il nuovo coach di Portland è stato durissimo in conferenza stampa: “Non ho mai visto una squadra che ha bisogno dell’ingresso in campo delle riserve per dare ispirazione e ritmo ai titolari: questa roba è folle dal mio punto di vista. Dovrebbe essere esattamente il contrario”, e invece il quintetto scelto da Billups è quello ad aver incassato i parziali peggiori: -19 di plus/minus per McCollum, -22 per Norman Powell, -16 per Robert Covington. Così i Blazers non vanno davvero da nessuna parte.