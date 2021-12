Lo slogan di qualche anno fa della NBA era "Where Amazing Happens", il luogo dove accadono cose meravigliose. E solamente nella NBA è accaduto che una squadra perdesse 15 partite consecutive e poi subito dopo inanellasse sei vittorie in fila , un cambio repentino di rendimento che stanno provando gli Houston Rockets . Secondo quanto scritto da Elias Sports Bureau, non era mai successa una cosa del genere nella storia dello sport professionistico americano , comprendendo quindi le leghe di football (NFL), baseball (MLB) e hockey su ghiaccio (NHL). I texani hanno cambiato marcia nelle ultime due settimane dopo che erano cominciate a circolare le prime voci sulla panchina di coach Stephen Silas in pericolo , battendo in maniera sorprendete Chicago e Charlotte per poi sconfiggere avversarie di pari livello come Oklahoma City (due volte), Orlando e stanotte New Orleans .

I numeri dietro il cambio di marcia di Houston

Complice anche l’infortunio del rookie Jalen Green, Houston ha cominciato a girare meglio in attacco (il quarto migliore di tutta la NBA da quando è cominciata la striscia) e a essere quantomeno mediocre in difesa (17° rating difensivo), con il nono miglior differenziale di tutta la lega e affermandosi come l’unica squadra imbattuta in questo lasso di tempo. Il grande segreto è il tiro da tre punti: Houston ha segnato più di 17 triple di media nelle ultime sei partite, sfiorando il 42% da tre punti con un clamoroso 49% dagli angoli, per una percentuale effettiva del 59.2%. Tutt’altra storia rispetto al 52.3% delle prime 16 partite, anche se l’impennata è facilmente spiegabile: la selezione di tiro dei Rockets è sempre stata eccellente, stabilizzandosi attorno a un 55% "atteso" in base alle conclusioni create. Solo che prima non segnavano mai e ora segnano sempre, riequilibrando (come spesso accade con l’andare delle stagioni) le loro medie stagionali. Sarà sostenibile? Intanto hanno abbandonato l’ultimo posto della Western Conference e sono risaliti fino a un rispettabile 13°: l'obiettivo della stagione rimane guadagnare la miglior scelta possibile al prossimo Draft (magari per mettere le mani su Paolo Banchero), ma intanto anche dare qualche soddisfazione ai propri tifosi non è da disdegnare.