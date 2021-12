Ovunque sia andato Andre Iguodala ha vinto, in particolare dopo che il suo arrivo ai Golden State Warriors ha elevato il gruppo nelle mani di coach Steve Kerr. Il veterano è considerato uno dei fautori della cultura di squadra degli Warriors insieme a Steph Curry, Klay Thompson e Draymond Green, ma a differenza degli altri tre ha esperienza diretta in altre franchigie — avendo cominciato la sua carriera ai Philadelphia 76ers, passando per un anno ai Denver Nuggets (il migliore nella storia della franchigia a livello di vittorie) e restando per una stagione e mezza ai Miami Heat, prima di firmare di nuovo con gli Warriors. E proprio sulla differenza tra le ultime due squadre della sua carriera ha detto delle cose molto interessanti: "A Miami si segue di più la retta via, tutti rimangono in formazione, bisogna essere più diligenti" ha detto intervenendo come ospite nel podcast di Draymond Green. "Qui invece l’ambiente è più rilassato: ci sono delle vibrazioni da hippy, tutti vanno alla propria velocità e fanno come gli pare".