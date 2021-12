Nessuno immaginava i Cleveland Cavaliers protagonisti nella corsa playoff a Est. Forse neppure Ricky Rubio. Tanto che in estate - alla notizia della sua cessione ai Cavs - in molti ipotizzavano una sua richiesta di buyout per esplorare nuove possibilità sul mercato. Gli Warriors ci avevano sperato, entusiasti all'idea di poter inserire una mente cestistica come quella dello spagnolo nel proprio sistema di gioco

Il miglior record di lega. Steph Curry pronto a superare Ray Allen e diventare (anche statisticamente) il miglior tiratore da tre della storia NBA. Il tanto atteso ritorno in campo di Klay Thompson. Quello di James Wiseman. L'esplosione (sorprendente) di Gary Payton II. La stagione dei Golden State Warriors è stata tutto tranne che noiosa, fin qui, ma l'indiscrezione di mercato che rimbalza dalla Baia fa lo stesso notizia: in estate gli Warriors avevano cullato la speranza di poter affiancare a Steph Curry niente meno che Ricky Rubio. L'idea a Bob Myers e al front office californiano era balenata a fine luglio, in contemporanea alla notizia che i Timberwolves avevano deciso di mandare la point guard spagnola a Cleveland in cambio di Taurean Prince e di una seconda scelta. Cleveland? Per molti (ormai dimenticati i fasti legati a LeBron James), la città dell'Ohio era tornata a essere una sorta di gulag NBA: 19, 19 e 22 vittorie nelle ultime tre stagioni, playoff mai neppure vicini e prospettive di successo non proprio entusiasmanti. Per questo sembrava più che possibile che lo stesso Rubio - giunto a 31 anni - potesse richiedere un buyout ai Cavs per poter approdare in una squadra competitiva dove giocarsi da protagonista gli ultimi anni di carriera.