Non solo il ritiro della maglia : sabato notte al FedExForum di Memphis si concluderà un'intera settimana dedicata a Zach Randolph . All'ex stella dei Grizzlies è stato infatti dedicato anche un documentario (#50ForDaCity), pubblicato sulla pagina youtube della franchigia martedì, oltre ad altre iniziative pensate per celebrare uno dei giocatori più amati nella storia della squadra del Tennessee. Il culmine sarà però proprio sabato notte, in occasione della sfida interna contro Houston, quando la maglia numero 50 di Z-Bo sarà ritirata davanti ai tifosi e a tanti ex compagni, per poi essere issata fino al soffitto del FedExForum. Quella di Randholph sarà la prima maglia ritirata nell'intera storia dei Grizzlies (a gennaio sarà poi il turno della numero 9 di Tony Allen). A 5mila tifosi sarà anche regalato un vinile celebrativo.

Gli anni di Randolph a Memphis

Randolph arrivò a Memphis nell'estate 2009 dopo una sola stagione ai Clippers. In precedenza aveva vestito le maglie di Portland (2001-07) e New York (2007-08). Con lui i Grizzlies centrarono i playoff per sette volte consecutive, mancandoli solo al suo primo anno. Nelle sue otto stagioni Z-Bo tenne una media di 18.6 punti e 11.3 rimbalzi, chiudendo sette volte su otto in doppia doppia di media. Nel 2012-13 la squadra arrivò fino alle finali di Conference, venendo però battuta da San Antonio 4-0 (il titolo andrà a Miami). Z-Bo fu convocato all'All-Star Game nel 2010 e nel 2013, mentre nel 2004 ai tempi di Portland aveva vinto il premio di giocatore più miglorato della lega. Oltre alle sue ottime prestazioni sul campo Randolph entrò nel cuore dei tifosi per il suo modo di giocare, tecnico e grintoso nonostante un atletismo limitato, e per la sua personalità esuberante, caratterizzata da un sorriso contagioso. Anche per questo sabato sarà un momento speciale per lui e per tutta Memphis.