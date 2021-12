Off-limits. Fuori dai giochi, da non prendere neanche in considerazione. Portland ha cercato di essere il più chiara possibile nei confronti di Philadelphia e di una potenziale trade per coinvolgere anche il nome di Damian Lillard: il n°0 dei Blazers è fuori dal mercato, non è a disposizione per eventuali offerte o scambi. I Sixers infatti, molto attivi negli ultimi giorni nel tentativo di mettere in piedi un trade per liberarsi dell’All-Star australiano, si sono messi in contatto con Portland e con John Cronin - GM ad interim in Oregon in attesa che venga assunto un nuovo dirigente - che ha però subito messo in chiaro l’intenzione dei Blazers di continuare a costruire e puntare su Lillard. Philadelphia non si è fatta scoraggiare e soprattutto ha proseguito le discussioni e gli incontri anche con altre franchigie per mettere in piedi uno scambio a tre che includa giocatori di primo livello in NBA (si parla di top-25, categoria di cui Simmons ha fatto parte negli anni scorsi) per porre fine a una delle telenovele di mercato più lunghe delle ultime stagioni.