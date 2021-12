Il veterano della G-League di 36 anni, in forze ai South Bay Lakers e giocatore gialloviola in NBA sia nel 2018 che nel 2019, è tornato a far parlare di sé con al partecipazione al quiz TV in cui ha vinto oltre 31.000 dollari - devoluti poi a una famiglia bisognosa. L’ennesimo gesto nobile di un giocatore di cui avevamo già parlato in passato

“Ero molto più nervoso a giocare al quiz in TV che non una partita di pallacanestro in NBA”, ha spiegato al termine della puntata de “La Ruota della Fortuna” un sorridente Andre Ingram - veterano che i più attenti appassionati di pallacanestro conosceranno per i suoi trascorsi in G-League (e non solo). La guardia di 36 anni che gioca attualmente con i South Bay Lakers, la squadra della lega di sviluppo collegata a quella gialloviola di Los Angeles, è un vero e proprio veterano della G-League - leader all-time per canestri da tre punti segnati e infallibile con il suo 45% in carriera. Un tiratore di cui avevamo già parlato in passato, quando a 32 anni (sul finire della fallimentare stagione 2017-18 per i gialloviola, con Luke Walton in panchina) riuscì nell’impresa di firmare un contratto di 10 giorni con i Lakers, facendo il suo esordio in NBA in una partita da incorniciare contro Houston in cui segnò 19 punti tirando 4/5 con i piedi oltre l’arco (celebrato tra gli altri a suo tempo anche da Kobe Bryant sui social).