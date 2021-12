Quando si pensa alla storia ventennale dei Grizzlies, il momento di massimo splendore che viene subito alla mente non può che essere quello del “Grit-and-Grind” con cui la squadra di Memphis ha provato a rappresentare al meglio sul parquet lo stile , la predisposizione e le caratteristiche dell’intera città. Uno dei principali protagonisti di quelle annate vincenti è stato Zach Randolph che a margine della partita vinta dai Grizzlies contro i Rockets, è stato celebrato con una cerimonia molto toccante (così come il video che riassume in 5 minuti la sua avventura a Memphis) - il primo nella storia della franchigia a ricevere un rinascimento del genere, che i Grizzlies in questa stagione riserveranno anche a Tony Allen; altro grande rappresentate di quegli anni che portarono Memphis a giocare per sette anni in fila i playoff, arrivando fino alle finali di Conference del 2013.

Nelle sue otto stagioni in Tennessee, Randolph ha viaggiato con quasi 17 punti e oltre 10 rimbalzi di media - quinto all-time per minuti giocati con i Grizzlies, terzo per punti, secondo per rimbalzi totali. Un’icona a cui hanno voluto tributare il loro omaggio tra gli altri anche il suo amico Marc Gasol - arrivato a Memphis per l’occasione dalla Spagna - con diversi video di saluto proiettati nell’arena (tra i quali anche quello di Peyton Manning, oltre a rivali storici come Chris Paul ed ex compagni di squadra come Rudy Gay e Matt Barnes. Un ricordo doveroso a un giocatore tutto mancino, rappresentate di uno stile di gioco che forse non esiste più, ma che ha lasciato un segno indelebile nella storia NBA.