Quello che non gli è mai riuscito in NBA (e non certo per mancanza di talento), lo ha compiuto a Taiwan: DeMarcus Cousins, alla guida dei suoi Taiwan Beer Leopards, si è appena aggiudicato il campionato taiwanese e anche il premio di MVP della serie finale, vinta dalla squadra dell’ex stella NBA per 4-0 contro i Taipei Taishin Mars. Sono stati playoff da imbattuti quelli della squadra capitanata da Cousins, visto il 3-0 rifilato ai Kaohsiung Aquas in semifinale: l’ex All-Star NBA ha chiuso la serie finale contro Taipei con medie di 25.3 punti e 14.8 rimbalzi, compresa una gara-4 (quella che ha dato il titolo ai Beer Leopards) da 24 punti e altrettanti rimbalzi. Un successo festeggiato via social anche da un altro ex All-Star NBA “emigrato” in Oriente come Dwight Howard che su X ha scritto: “Boogie ha appena vinto un anello a Taiwan! Smettetela di prendervi gioco di noi: stiamo avendo una certa influenza in tutto il mondo!”.