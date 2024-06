Un po' di NBA nella notte di Champions League

Un trofeo - la celebre "coppa con le orecchie" - verrà assegnato stasera (diretta dalle 19.30 su Sky , canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K), l'altro non prima di metà giugno. Due delle competizioni sportive più prestigiose al mondo si avviano al termine: e a Londra, città che stanotte incoronerà la nuova squadra campione in Champions League (Borussia Dortmund o Real Madrid), al fianco del trofeo che si assegnerà a Wembley spunta anche il Larry O'Brien Trophy

Il Larry O'Brien Trophy, il trofeo che finisce nelle mani dei campioni NBA, tra poche settimane verrà sollevato al cielo da Luka Doncic o da Jayson Tatum, da Kyrie Irving o da Jaylen Brown. Nomi importanti, ma d'altronde questo pezzo di gioielleria prodotto da Tiffany è abituato a finire in mani prestigiose, visto che solo quest'anno a metterci le mani sopra ci sono già stati Charles LeClerc (Ferrari) e Lando Norris (McLaren), una leggenda del nuoto come Michael Phelps e una delle ginnastica come Simone Biles, i due pluri-campioni NFL Tom Brady e Rob Gronkowski, oltre a una lista lunghissima di artisti del calibro di Drake, Bad Bunny, Mariah Carey e tanti altri. E oggi - mentre Londra diventa la capitale dello sport mondiale con la sfida tra Borussia Dortmund e Real Madrid - a Wembley ci sarà anche un pezzo di NBA.