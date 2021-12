I Brooklyn Nets, pur senza entusiasmare specialmente negli scontri con le altre big, guardano tutti dall’alto verso il basso nella Eastern Conference, venendo trascinati al primo posto da uno straordinario Kevin Durant. Ma presto potrebbero esserci altre novità per quanto riguarda Kyrie Irving: secondo quanto scritto da Shams Charania di The Athletic, c’è un "rinnovato ottimismo" all’interno dei Nets per rivedere in campo Irving in questa stagione. Nelle ultime settimane l’All-Star — che non è ancora sceso in campo per via dell’obbligo vaccinale imposto dalla città di New York per i residenti nel partecipare a eventi al chiuso come palestre e arene — e il suo grande amico Durant hanno ricominciato a parlarsi sempre di più sul suo inserimento in squadra, sulle partite disputate e sulla vita in generale, secondo alcune fonti che hanno parlato con The Athletic. E l’aumentato entusiasmo tra i due potrebbe portare a un effettivo ritorno in campo di Irving, anche se non è ancora chiaro come possa accadere.