L'avvio di stagione dei Los Angeles Lakers - partiti con l'obiettivo dichiarato di lottare per il titolo - è stato sicuramente deludente. Così come il rendimento del nuovo arrivato Russell Westbrook che ha dimostrato di non riuscire a inserirsi al meglio nei meccanismi di coach Vogel. Complicata anche la chimica in campo con le due stelle LeBron James e Anthony Davis (che pure avevano spinto per il suo arrivo). Una situazione che ha alimentato continue voci su possibili cambiamenti nel roster gialloviola, fino all'ultima notizia - raccontata dal sito Bleacher Report - di una discussione interna ai Lakers sulla possibilità di scambiare Westbrook. Notizia che è stata messa in collegamento con quella secondo cui la squadra di Los Angeles sarebde tra quelle interessate a Ben Simmons. Una trade con Philadephia sembra però molto difficile, anche perché i Sixers non sono mai sembrati interessati al 33enne ex OKC. A complicare le cose - anche pensando a uno scambio per un altro giocatore, o a uno che coinvolga più squadre per arrivare a Simmons, - è poi il contratto pesante di Westbrook, che guadagnerà 44.4 milioni di dollari quest'anno e per il prossimo ha una player option da 47.1 milioni. I Lakers si sono probabilmente pentiti di aver sacrificato Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope e Montrezl Harrell per arrivare a Russ (rinunciando anche a rifirmare i free agent Caruso e Schroeder). Sembra però difficile che scambiandolo ora riescano a ottenere giocatori dello stesso valore, o una stella di primo piano. Il discorso però resta aperto.