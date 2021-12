A due anni e mezzo di distanza dall’ultima gara NBA della sua carriera, il tiratore degli Warriors è sempre più vicino al rientro, ma non sarà in campo nelle prossime sfide casalinghe di Golden State prima di Natale: la prima data utile per il suo ritorno sul parquet è dunque il 28 dicembre e il match contro Denver

Nonostante le anticipazioni che nelle scorse ore avevano parlato del suo ritorno in prima squadra assieme a James Wiseman dalla G-League, Klay Thompson non sarà in campo nelle prossime partite casalinghe degli Warriors - rimandando così almeno fino al 28 dicembre (e alla sfida al Chase Center contro Denver) il suo possibile esordio stagionale a due anni e mezzo di distanza dall’ultima gara NBA della sua carriera. Come spiegato da coach Kerr, impegnato con la squadra in un lungo giro di trasferte a Est, lo staff tecnico continua a monitorare anche a distanza i progressi di Klay: “Ci sentiamo ogni giorno con Rick Celebrini”, il dottore che sta seguendo la sua riabilitazione. “Deve riuscire a scrollarsi di dosso tutta questa inutile pressione”, è il consiglio di Draymond Green, che vedendo tutti i giorni in allenamento l’All-Star Warriors sa bene che ormai la forma appare pienamente recuperata. La voglia però di essere in campo per la prima volta a San Francisco potrebbe prolungare però l’attesa di Thompson: dopo la sfida del 28 dicembre infatti, Golden State sarà al Chase Center soltanto altre due volte fino al 18 gennaio - il 3 contro Miami e il 10 contro Cleveland. Date che Klay ha già cerchiato sul suo calendario, sperando che possano finalmente essere quella giusta.