Il n°3 dei Lakers, costretto a lasciare il campo contro Minnesota dopo il colpo subito al ginocchio sinistro, resterà fuori almeno per un mese - complicando i piani dei gialloviola in questa regular season in cui nulla sta andando per il verso giusto. Senza Anthony Davis diventano tante le cose da cambiare, a partire della difesa e della protezione del ferro

Pessime notizie per i Lakers, già rimaneggiati e con la rotazione ridotta causa contagio da COVID, e costretti per almeno un mese a rinunciare anche a Anthony Davis - fermato a causa della distorsione al ginocchio sinistro subita nel corso del terzo quarto della partita persa dai gialloviola a Minneapolis contro i T’Wolves, con Jaden McDaniels franato sulla sua gamba. Le immagini dell’infortunio in realtà non avevano lasciato grosse speranze: Davis, dopo aver provato a lasciare il campo sulla sue gambe, è crollato una volta arrivato nel tunnel degli spogliatoi, confermando dunque una fragilità che spesso lo ha visto costretto a lasciare i Lakers senza di lui. Nella prima stagione in gialloviola AD è sceso in campo 62 volte, regalando alla squadra di Los Angeles non a caso il titolo NBA. Lo scorso anno sono state invece soltanto 36 le partite giocate, mentre in questa regular season ha già collezionato 27 match sul parquet. Uno sforzo che evidentemente è stato deleterio su un corpo logorato e limitato dai tanti infortuni, un talento di cui i Lakers non potranno godere per un mese, un’altra pessima notizia in questa stagione decisamente in salita.