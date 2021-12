Dopo aver mancato di tre rimbalzi la sua prima tripla doppia in carriera, Fred VanVleet ha scherzosamente dato la colpa ai suoi compagni di squadra, rei di non trattarlo come fanno quelli di Russell Westbrook: "Purtroppo non godo del trattamento Westbrook con loro che si spostano [per farmi prendere il rimbalzo], la prossima volta dovrò farci quattro chiacchiere"

I Toronto Raptors hanno avuto vita facile contro la versione "light" dei Golden State Warriors, che alla quinta partita di cinque in trasferta consecutive hanno risparmiato l’ultima gara ai vari Steph Curry, Draymond Green e Andrew Wiggins rimandandoli direttamente sulla Baia, anche per evitare che dovessero passare un’eventuale quarantena per positività al Covid-19 in Canada. I padroni di casa ne hanno quindi approfittato per vincere la quinta partita nelle ultime sette, risollevandosi in classifica (ora sono decimi a Est) e dominando dal primo all’ultimo minuto. Con un avversario così “morbido”, Fred VanVleet ha fatto quello che ha voluto chiudendo con 27 punti, 12 assist e 7 rimbalzi, con quest’ultimo dato che gli ha impedito di realizzare la sua prima tripla doppia in carriera. Dopo la partita, evidentemente scherzando, il campione NBA 2019 ha dato la colpa ai suoi compagni di squadra, finendo però per tirare una frecciatina a Russell Westbrook: “Purtroppo non godo del trattamento Westbrook con loro che si spostano [per farmi prendere il rimbalzo, ndr]” ha detto dopo la gara. “La prossima volta dovrò farci quattro chiacchiere”. Un’accusa che spesso è stata rivolta a Westbrook, anche se di certo non si raggiunge il primo posto ogni epoca per triple doppie realizzate solamente grazie ai compagni che fanno tagliafuori e lasciano il rimbalzo al playmaker. La prossima volta, però, Fred VanVleet potrebbe chiedere questo favore ai suoi lunghi, togliendosi la soddisfazione di realizzare la prima tripla doppia in carriera.