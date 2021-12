La NBA e NPBA - associazione che rappresenta gli interessi dei giocatori - hanno raggiunto un accordo per permettere alla lega di trovare un rimedio e mettere una toppa a questa complicata situazione legata al contagio da COVID che sta riducendo al minimo le rotazioni e il numero di giocatori a disposizione delle franchigie. Per andare avanti con la regular season è stato stabilito che le squadre possono aggiungere un giocatore al gruppo per ogni positivo riscontrato : in cinque finiscono in quarantena? Si possono trovare altri cinque giocatori con cui sostituirli nel periodo d’assenza. Un diritto, ma in un certo senso anche un dover e: l’intenzione della NBA infatti è quella di limitare al minimo il numero di gare sospese e quindi le franchigie saranno obbligate a mettere sotto contratto almeno un sostituto ogni due positivi riscontrati in squadra, almeno due se i casi di contagio da COVID sono tre e almeno tre se sono quatto o cinque.

vedi anche

La lista dei giocatori positivi al COVID in NBA

Proprio per andare incontro a questa necessità, una delle condizioni più stringenti poste relativamente all’ingresso e all’aggiunta dei giocatori in squadra è che, una volta firmato, il giocatore aggiunto al roster deve essere a disposizione per la prima partita seguente all’accordo. Un nuovo regolamento che entrerà in vigore dal prossimo 19 gennaio e che non prevederà ulteriore impatto a livello di tassa di lusso: i contratti dei giocatori che verranno aggiunti ai roster non andranno a far aumentare la soglia di tasse da pagare. Come successo ad esempio ai Brooklyn Nets, senza 10 giocatori a disposizione e costretti a sborsare oltre 500.000 dollari aggiuntivi di tasse per ogni contratto aggiunto. Rimosso anche il limite delle 50 partite NBA previsto dai contatti two-way firmati dai giovani impiegati anche in G-League: potranno essere utilizzati anche loro per allungare il più possibile le rotazioni. L’obiettivo resta uno soltanto: avere sempre a disposizione almeno otto giocatori.