Towns: "Sono il miglior lungo tiratore di sempre"

Intervistato da The Athletic la stella di Minnesota, protagonista di un grande avvio di stagione, ha esaltato senza alcuna esitazione sé stesso e il proprio gioco. "Non c'è nessuno come me - ha spiegato - sono chiaramente il miglior lungo tiratore di tutti i tempi"

A Karl-Anthony Towns non è certo mai mancata l'autostima, e con la grande prima parte di stagione che sta disputando la considerazione che ha di sé stesso è ulteriormente cresciuta. Il centro di Minnesota è appena stato nominato giocatore della settimana a Ovest, e in un'intervista a The Athletic ha voluto esaltare il livello della sua pallacanestro, sottolinenando di essere un giocatore unico. "Onestamente non devo giocare come nessuno - ha spiegato - io sono semplicemente io. Sono il più grande lungo tiratore di tutti i tempi, questo è un fatto: basta vedere le statistiche. In tanti cercano di trovare sé stessi diventando la seconda versione di me, mentre io sono la prima versione. Non devo essere la seconda versione di qualcun altro, sono già l'originale". Parole altisonanti, che però fanno seguito a prestazioni oggetivamente di altissimo livello da parte di Towns. La stella dei Timberwolves sta viaggiando a 24.4 punti e 9 rimbalzi di media, con il 50.6% dal campo e un clamoroso 41.8% dall'arco, frutto di 69 canestri su 165 tentativi (per fare un confronto un altro lungo tiratore come Jokic si ferma al 38.1% da tre, con 40/105). Numeri che hanno trascinato Minnesota in zona playoff, con 15 vittorie e 15 sconfitte e l'ottavo posto a Ovest davanti a Dallas. Ora starà a Towns confermarsi su questi livelli per tutta la stagione e provare a confermare quanto dichiarato.