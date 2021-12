La continua diffusione dei contagi sta colpendo duramente tutta la lega e gli Hawks non sono stati risparmiati dal Covid: Danilo Gallinari è soltanto l’ultimo nome dei giocatori costretti alla quarantena a causa della variante Omicron, accorciando ancora di più la rotazione della squadra di Atlanta che è stata costretta a correre ai ripari. La franchigia della Georgia ha scelto di puntare quindi con un contratto di 10 giorni su Lance Stephenson, stando a quanto riportato per primo da Marc Stein: il 31enne ex-Pacers non calca un parquet NBA da due anni, dopo aver concluso ai Lakers la stagione 2018-19, per poi scegliere di andare in a giocare in Cina (per i Liaoning Flying Leopards) e tornato negli Stati Uniti nelle scorse settimane in cui ha giocato per i Grand Rapids Gold - la squadra di G-League affiliata ai Denver Nuggets. Giocatore più migliorato della lega nel 2014, protagonista di tante battaglie playoff - in modo particolare contro LeBron James - e grande atleta che spera di approfittare al meglio di questa opportunità e di ritagliarsi un posto nel roster che vada anche oltre l’emergenza.