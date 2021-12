Essere catapultati all’improvviso su un parquet NBA non è un’esperienza semplice da gestire né per un veterano come Isaiah Thomas, né per un giovane talento in crescita come Talen Horton-Tucker: il risultato infatti difficilmente è dei migliori quando quattro giorni fa non facevi parte di una franchigia, oppure meno di 24 ore prima della sfida eri ancora in quarantena a causa del protocollo di contenimento per il contagio da Covid. Per i Lakers però, impegnati nella sfida contro Phoenix e alla pari della corazzata Suns nella prima mezz’ora, il mancato apporto da parte di due giocatori fondamentali come loro è stato letale e una delle principali ragioni delle 20 lunghezze di svantaggio accumulate nell’ultima frazione. Alla sirena finale sono soltanto tre punti per Thomas, che chiude con 1/11 al tiro e 0/6 dall’arco: le statistiche non sono tutto, certo, ma questa è la peggior prestazione a livello realizzativo della carriera di IT. Al suo fianco per Horton-Tucker le cose non sono andate meglio: partito in quintetto e autore anche lui di tre punti, facendo addirittura peggio del veterano - 1/13 dal campo e 0/8 dalla lunga distanza con -17 di plus/minus. “Ieri è stato il mio primo giorno in cui sono tornato alla normalità dopo la quarantena e oggi per 24 ore in fila non ho vissuto in isolamento: ritrovarti subito sul parquet dopo giorni simili richiede prima di tutto una grande capacità di adattamento. Devi tornare ad avere il giusto ritmo realizzativo”. Missione che questa volta non è riuscita alle due guardie gialloviola.