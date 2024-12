Dopo un inizio di stagione da sole due vittorie in dieci partite, i Milwaukee Bucks hanno raddrizzato la barra nell’ultimo mese vincendo 13 delle ultime 16 gare, tra cui la finale contro Oklahoma City che è valsa la conquista della seconda NBA Cup della storia. Un motivo più che valido per festeggiare, specialmente in una città come Las Vegas, ma quantomeno non davanti alle telecamere: come riportato dal giornalista Chris Haynes, coach Doc Rivers ha deciso che la sua squadra non avrebbe festeggiato in spogliatoio con i classici fiumi di champagne e di birra, preferendo "concentrarsi sul resto della stagione". Rivers ha così accolto il suggerimento del suo assistente Darvin Ham, memore della sua esperienza nella passata stagione con i Los Angeles Lakers, che dopo la vittoria della coppa - e i relativi festeggiamenti, non dissimili da quelli della conquista di un titolo NBA - hanno perso 10 delle successive 13 partite. Per questo i tavoli già imbanditi dalla NBA con le classiche bottiglie e le immancabili maschere per proteggere gli occhi sono rimaste intoccate dai giocatori e dai membri dello staff — anche se non è chiaro se invece si lasceranno andare nella notte di Las Vegas, lontano da occhi indiscreti.