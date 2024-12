Il primo trofeo per Lillard: "È fantastico"

La chimica con Giannis: "Avevamo solo bisogno di tempo"

Nel corso della conferenza stampa Lillard ha anche parlato di come sia cambiata la squadra rispetto al pessimo inizio di stagione. "Non butterei completamente via le sconfitte che abbiamo avuto perché è importante non dare niente per scontato, ma anche all’inizio ci sono state quattro o cinque partite che avremmo dovuto vincere. Abbiamo dimostrato che la squadra che ha cominciato la stagione non è la squadra che siamo adesso, che non eravamo veramente noi. Semplicemente è iniziata male". Il suo rapporto e la sua chimica con Giannis Antetokounmpo, in particolare, sembra migliorare giorno dopo giorno: "Tutti pensavano che sarebbe stato tutto perfetto fin da subito perché siamo entrambi due grandi giocatori, ma c’era bisogno di tempo. Io arrivavo da una situazione in cui avevo sempre il pallone in mano, e lui aveva giocato per 10 anni con il pallone in mano e in una certa maniera. Avevamo bisogno di tempo per conoscerci dentro e fuori dal campo, di parlarci e di confrontarci, di provare in campo situazioni in cui possiamo mettere in crisi le difese avversarie. Con Vin Baker lo facciamo prima e dopo ogni allenamento, ma ci parliamo anche tanto via messaggi". Una cosa è certa: ora i Bucks hanno dimostrato di potersela giocare, e l’obiettivo non può che essere quello di alzare il Larry O’Brien Trophy a fine anno.