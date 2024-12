Darvin Ham e Prince imbattuti in NBA Cup: 14-0

Chiunque il prossimo anno voglia provare a vincere la NBA Cup dovrebbe affidarsi a degli specialisti della materia come Darvin Ham e Taurean Prince. I due ex membri dei Los Angeles Lakers - il primo come capo-allenatore e il secondo come giocatore - hanno infatti concesso il bis dopo il successo della versione inaugurale della NBA Cup, vincendo per la seconda volta consecutiva con i Milwaukee Bucks. Ancora più curiosamente, entrambi non hanno mai perso in gare valide per la coppa: 14 partite e 14 vittorie, un percorso netto che è valso un sostanzioso bonus da svariate centinaia di migliaia di dollari, arrivando a un milione di dollari abbondante nel caso di Prince. "Potrei farmi fare una collana da portare sempre al collo" ha scherzato Ham tornando negli spogliatoi con la seconda medaglia consecutiva nella competizione, mentre quando coach Doc Rivers in spogliatoio ha scherzato con il suo assistente sul suo record imbattuto, anche Prince ci ha tenuto a ribadire che a sua volta non ha mai perso nel torneo inaugurato nella passata stagione dalla NBA.