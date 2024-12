Che la vittoria dei Bucks in Emirates NBA Cup non avrebbe rappresentato solo una soddisfazione dal punto di vista sportivo era chiaro fin dall’inizio, perché tra le attrattive del nuovo torneo istituito dalla lega nella scorsa stagione il ricco bonus concesso alla squadra campione non rappresenta certo un aspetto secondario. Soprattutto per i rookie e per i giocatori che occupano il fondo del roster, 500.000 dollaripossono rappresentare un incentivo non da poco. Se per superstar come Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard il premio in denaro vinto dopo la finale con i Thunder rappresenta un incremento dell’1% dello stipendio annuo, infatti, per giocatori dai contratti decisamente più modesti il successo su Oklahoma Cityvale addirittura un +86% sui guadagni annui.