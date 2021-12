Nonostante la lista dei giocatori indisponibili sia lunga da entrambe le parti - in modo particolare in casa Hawks, costretti tra gli altri a rinunciare anche a Danilo Gallinari - la partita del Madison Square Garden che apre il Christmas Day targato NBA promette spettacolo in un testa a testa non scontato che accederà la passione di New York nel giorno di Natale. La buona notizia arrivata a poche ore dalla palla a due è il recupero di Clint Capela - uscito dal protocollo previsto per i contagi da Covid e a disposizione degli Hawks, che nel frattempo hanno firmato anche due nuovi giocatori dalla G-League per allungare la rotazione.

In casa Knicks invece l’intenzione è quella di conquistare un successo importante per rilanciare una stagione in chiaroscuro che al momento vede la squadra allenata da coach Thibodeau soltanto al 12° posto a Est - a due partite di distanza dal decimo, occupato proprio da Atlanta, che vorrebbe dire quantomeno accesso al play-in. La situazione del roster newyorchese è molto più rosea di quella della franchigia della Georgia, avendo recuperato nei giorni scorsi diversi giocatori colpiti dal contagio e potendo così schierare una rotazione quasi ideale (con il solo Derrick Rose alle prese con i postumi dell’operazione alla caviglia che lo terranno lontano dal parquet per diverse settimane). Da ultimo poi, di certo non per importanza, ci sarà in campo anche Lance Stephenson - firmato nei giorni scorsi da Atlanta e pronto a deliziarci a suo modo anche nel giorno di Natale: tutto ponto insomma, per un match da seguire dalle 18.00 su Sky Sport Uno con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna.