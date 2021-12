I campioni NBA in carica, felici di riabbracciare Giannis Antetokounmpo in campo, ospitano i Celtics di Jaylen Brown e Jayson Tatum, in una sfida complicata per la squadra di Boston a causa della rotazione ridotta al minimo: i Bucks invece vogliono provare a lasciarsi alle spalle qualche momento complicato, puntando dritti al primo posto a Est al momento occupato dai Brooklyn Nets. Un match da seguire su Sky Sport Uno con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

MILWAUKEE BUCKS-BOSTON CELTICS (IL TABELLINO )

Il racconto del primo tempo tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics

L’orgoglio dei Celtics non si discute, neanche a Natale e neanche in una situazione così rimaneggiata di roster: Boston per questo parte forte e dopo tre minuti è sul 12-5 di punteggio, con 5 punti a testa di Brown e Langford.



La presentazione della sfida tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics

La grande notizia per gli appassionati NBA (e un po’ meno per i tifosi di Boston) è il ritorno in campo di Giannis Antetokounmpo - risultato negativo dopo 10 giorni trascorsi in quarantena e pronto a dare una mano ai Bucks nella super sfida di Natale contro i Celtics. Non solo lui, ma anche Donte DiVincenzo ritroverà finalmente spazio e minuti sul parquet - reduce anche lui dal contagio da Covid e soprattutto da un infortunio alla caviglia che lo scorso anno gli ha fatto perdere tutti i playoff e dal quale è completamente recuperato. Per lui sarà esordio stagionale quindi, con coach Budenholzer felice di veder riallungarsi la sua rotazione: i campioni NBA in carica in questi primi due mesi, quando sono stati al completo, hanno dimostrato di essere una delle squadre da battere nella corsa al titolo NBA 2022.