I due veterani della squadra di Los Angeles si sono proposti alla franchigia in modo diretto e indiretto sui social, commentando la situazione attuale in NBA - con i contagi che aumentano e tante opportunità di ottenere un contratto (almeno) di 10 giorni. JR Smith vorrebbe mettersi alla prova: “Voglio ancora giocare a pallacanestro: il mio numero di telefono non è cambiato"

Le cinque sconfitte in fila incassate dai Lakers non sono passate inosservate: la squadra gialloviola, rimaneggiata da infortuni e quarantene, sta faticando più del previsto a trovare un’identità in una regular season decisamente più complessa rispetto alle attese. Per questo anche Michael Beasley non ha perso occasione sui social per sottolineare che a Los Angeles servisse aiuto, alludendo al fatto di poter essere lui la soluzione ai problemi gialloviola: “Tutti hanno bisogno di aiuto”, ha spiegato, scatenando la reazione dei tifosi - per buona parte entusiasti della sua resa, mentre qualcuno ha provato a punzecchiarlo aggiungendo che a LeBron James e compagni servono energie e forze fresche: “Ho 32 anni e nelle ultime stagioni ho sempre giocato: meglio che restare in silenzio”