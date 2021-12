L’All-Star dei Clippers sarà costretto a fermarsi per almeno quattro settimane a seguito di un problema al gomito che lo tormenta già da inizio dicembre: ennesima defezione in un roster che da inizio anno sta facendo a meno di Kawhi Leonard e che spera di ritrovarlo prima o poi in campo - almeno a sentire le parole di coach Lue

Il legamento del gomito destro di Paul George, che già aveva fatto i capricci nelle scorse settimane, lo ha costretto a fermarsi per almeno un mese, mettendo ancora di più a dura prova le rotazioni della squadra allenata da coach Tyronn Lue - che sta facendo di necessità virtù in una stagione in salita non tanto e non solo a causa del contagio da Covid. Non c’è una tabella prefissata per il rientro dell’All-Star della squadra di Los Angeles, ma la speranza è quella di tenerlo a riposo il più a lungo possibile (provando a reggere a livello di risultati sul parquet anche senza di lui). Un problema che George si trascina dietro dalla sfida contro Portland, che lo aveva costretto a fare riabilitazione per due settimane: un dolore che pareva diventato sopportabile e invece poi esploso a seguito dal match contro Sacramento: un’altra assenza importante che va ad aggiungersi a quelle di Reggie Jackson, Marcus Morris e Isaiah Hartenstein.