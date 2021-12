Anche la miglior squadra NBA può mettersi a lavoro sul mercato per assicurarsi qualche rinforzo prima della conclusione del periodo dell’anno dedicato alle trade: per quello gli Warriors stanno pensando a come allungare la rotazione sotto canestro e mettere le mani su uno tra Domantas Sabonis e Myles Turner - i due pezzi pregiati messi sul mercato dai Pacers nelle settimane scorse e diventati oggetti del desiderio di tante franchigie - Golden State inclusa. Complicato mettere in piedi una trade per arrivare a pezzi pregiati del genere, anche se la chiave può essere ipotecare il futuro della squadra per puntare a vincere immediatamente: per farlo quindi Moses Moodey, Jonathan Kuminga e James Wiseman potrebbero essere le pedine fondamentali da sacrificare per arrivare a giocatori più pronti e sicuramente di maggior impatto nel breve periodo. Cosa fare: scegliere di mettere in discussione il futuro per provare a vincere nei prossimi sei mesi o aspettare e dare fiducia a giovani che potrebbero non performare al meglio quando il pallone diventare più pesante ad aprile inoltrato? Staremo a vedere.