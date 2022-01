Non si subiscono 47 punti in un solo quarto senza che ci siano delle conseguenze, ma quello che è accaduto nello spogliatoio degli Houston Rockets è andato decisamente oltre la normalità. Come riportato da ESPN e The Athletic, durante l’intervallo della sfida con i Denver Nuggets gli animi nello spogliatoio si sono decisamente accesi, in particolare quelli di Kevin Porter Jr. e Christian Wood. Il playmaker era stato ripreso dall’assistente allenatore John Lucas, criticandolo davanti a tutti per aver perso le staffe in panchina durante il primo tempo. Una critica che Porter Jr. non ha apprezzato, lanciando un oggetto nello spogliatoio e lasciando l’arena prima dell’inizio della ripresa, lasciando così la sua squadra nel bel mezzo della partita. Una insubordinazione che i Rockets (rientrati in campo a pochi secondi dall’inizio della ripresa senza effettuare riscaldamento) hanno provato a camuffare citando un problema fisico alla coscia con cui KPJ convive da tempo, ma che secondo diverse fonti non è stato il motivo per cui se ne è andato dal Toyota Center.