NBA Sundays, Toronto-New York alle 21.30 su Sky

La presentazione della partita

Il 2 novembre 1946 andava in scena la prima partita nella storia della NBA, una sfida tra Toronto e New York che si ripropone a distanza di decenni per aprire il primo NBA Sundays del 2022. La sfida tra canadesi e newyorkesi è di particolare importanza sia perché ricade nel 75° anniversario dalla nascita della NBA, ma anche per i destini in classifica delle due squadre, entrambe impegnate in una affannosa rincorsa all’ultimo posto buono per il torneo play-in, attualmente occupato proprio dai Knicks davanti ai Raptors di pochi punti percentuali. I Knicks sono all’ultima tappa di una trasferta da quattro gare che li ha visti vincere a Minneapolis e a Detroit prima di cadere a Oklahoma City; Toronto invece ha ritrovato il successo contro i Clippers dopo due ko in fila contro Cleveland e Philadelphia, dovendo fare i conti con diverse assenze legate al Covid che ora sono state fortunatamente risolte, ritrovando anche Scottie Barnes in dubbio fino all'ultimo per una tendinite al ginocchio. È invece chilometrica la lista degli infortunati dei Knicks: cinque giocatori nel protocollo anti-Covid (tra cui Julius Randle, Nerlens Noel e Mitchell Robinson), e tre per infortunio (tra cui Kemba Walker, Derrick Rose e Danuel House), ma recuperano Evan Fournier in dubbio alla vigilia per un problema alla caviglia destra. Ci sarà quindi ampio spazio ai giovani come Miles McBride, RJ Barrett e Obi Toppin nel quintetto di coach Thibodeau insieme a Fournier e il veteranissimo Taj Gibson: considerando anche quanto vogliono correre i Raptors di VanVleet e Siakam, c’è da aspettarsi una partita ad alti ritmi — pur davanti a una Scotiabank Arena ridotta a soli 1.000 spettatori (nessuno pagante) per via delle limitazioni imposte dall’Ontario. L’appuntamento è fissato per le 21.30 in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.