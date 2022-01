“Questo è il motivo per cui abbiamo vinto la partita”. Inizia così la conferenza stampa a fine partita di LeBron James, felice di rispondere a chi gli chiede cosa ne pensa del fatto che i Lakers abbiano chiuso la sfida contro i Kings con sole 5 palle perse complessive di squadra. La chiave del successo gialloviola passa da lì: “Quando al posto di buttare via palloni abbiamo l’opportunità di tirare diventiamo davvero molto pericolosi”. Una serata speciale per la squadra di Los Angeles e in modo particolare per Russell Westbrook, che a suo modo ha reso storica la partita vinta contro Sacramento: 19 punti con 19 tiri, 7 rimbalzi, un paio d’assist, +17 di plus/minus e soprattutto zero palle perse. Non una consuetudine per l’ex giocatore dei Thunder, anzi: la prima volta che gli accade dal 14 marzo 2016, interrompendo così una striscia di ben 407 gare consecutive con almeno un possesso sprecato (la più lunga di sempre nella storia NBA). Sono 2.122 giorni, che diventano ancora di più se si tiene conto degli oltre 30 minuti trascorsi sul parquet: in quel caso tocca tornare indietro al 2013 per trovare un match con la stessa presenza in campo di Westbrook e zero palle perse nel boxscore finale.