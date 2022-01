La stagione dei Kings, anche dopo il cambio in panchina, continua a non decollare e così a Sacramento sono pronti a tornare alla carica per piazzare un’offerta e convincere Philadelphia a spedire in California Ben Simmons - ormai fuori dai progetti della squadra della Pennsylvania. Rivoluzionare per avere ancora una possibilità di raggiungere la post-season, mettendo in discussione l’intero roster - compresi i due giocatori apparsi negli ultimi mesi intoccabili come De’Aaron Fox e Tyrese Haliburton, che potrebbero muovere l’interesse non tanto e non solo dei Sixers. Per quello, oltre a Buddy Hield che resta il giocatore chiave da cui far partire la proposta - un tiratore cha a Philadelphia farebbe molto comodo in uscita dalla panchina - si possono aggiungere anche talenti appetibili come il già citato Haliburton; scelto al Draft 2020 e a che a 21 anni ha dimostrato di avere enormi margini di miglioramento. Loro due, assieme a qualche scelta futura, potrebbero bastare a far cambiare idea a Daryl Morey.