In gara-6 a Orlando i Cavs avevano la possibilità di chiudere la serie e andare al secondo turno dei playoff. E Donovan Mitchell ha provato in ogni modo a trascinare la sua squadra, mandando a referto una prestazione da 50 punti e segnando tutti i canestri di Cleveland nel decisivo 4° quarto. Ad avere la meglio, però, sono stati i Magic per 103-96 e sarà quindi gara-7, in programma domani, a decidere chi sfiderà i Celtics nella semifinale di Conference