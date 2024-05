I candidati per sostituirlo: Budenholzer, Atkinson, Redick e Lue, ma non solo

In un mercato degli allenatori non particolarmente ricco di alternative, sono quattro i nomi citati da Charania come possibili successori di Ham. Il primo porta a Mike Budenholzer, campione NBA nel 2021 con i Milwaukee Bucks e “mentore” proprio di Ham in Wisconsin; il secondo è quello di Kenny Atkinson, ex allenatore dei Brooklyn Nets che da un paio di anni siede al fianco di Steve Kerr ai Golden State Warriors come primo assistente; il terzo è quello di JJ Redick, che da qualche tempo ha cominciato la sua carriera nel broadcasting come telecronista per ESPN e da qualche settimana ha creato un podcast con LeBron James, ma che si dice molto interessato a diventare allenatore (ha avuto un paio di colloqui con gli Charlotte Hornets, anche loro alla ricerca di un coach); infine non è da escludere la pista che porta a Tyronn Lue, allenatore degli L.A. Clippers alla ricerca di un nuovo contratto e possibilmente di una nuova sfida se questa stagione dovesse concludersi al primo turno. In quest’ultimo caso, l’appuntamento è fissato per questa notte alle 3.30 in diretta su Sky Sport e sabato in replica con commento in italiano per scoprire se Lue riuscirà a tenere in vita la serie contro i Dallas Mavericks e portarla a gara-7 o se sarà la conclusione della sua annata e, forse, anche della sua esperienza ai Clippers.