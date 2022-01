I Bucks, contro ogni previsione visto il rendimento sul parquet, hanno deciso di non rendere garantito fino al termine della stagione il contratto di DeMarcus Cousins - scelta confermata dal GM Jon Horst a ESPN. L’ex All-Star di Kings, Pelicans e non solo è sceso in campo con i campioni NBA in carica per 17 volte, dimostrando di poter essere utile su entrambi i lati del campo: nonostante questo, a Milwaukee sono convinto che sia più utile conservare un posto libero nel roster in vista della deadline di mercato del prossimo 10 febbraio. Il termine ultimo per liberarsi dei giocatori che non si vogliono “stabilizzare” contrattualmente per il resto della regular season scade tra meno di 24 ore: “Non saremmo riusciti a mantenerci vincenti in questo delicato periodo dell’anno senza il contributo di DeMarcus Cousins: la nostra è soltanto una mossa strategica, ma non possiamo nascondere l’idea di ritornare a bussare alla sua porta nei prossimi mesi. A noi ha dato una grande mano e speriamo di essere stati anche noi d’aiuto per lui”. I suoi nove punti e sei rimbalzi di media non sono passati inosservati e Milwaukee potrebbe ritrovarsi così a rimpiangerlo vedendolo giocare con un’altra squadra: scopriremo nelle prossime settimane come andranno le cose.