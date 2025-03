Arrivato ormai a 37 anni, compleanno che festeggerà domani 14 marzo, è naturale chiedersi per quanto tempo ancora Steph Curry potrà continuare a giocare a pallacanestro. A sole due triple segnate di distanza dal raggiungere l’astronomica cifra di 4.000 in carriera, il due volte MVP ha approfittato di un’intervista con l’emittente radiofonica 95.7 The Game per fare il punto sul suo presente e soprattutto sul suo futuro. Con un messaggio chiaro per tutti: Curry non ha ancora intenzione di smettere tanto presto. "So che durata ha il mio contratto e mi piacerebbe andare oltre alla scadenza, questo è sicuro" ha detto Curry, facendo riferimento al suo accordo con i Golden State Warriors attualmente in scadenza al termine della stagione 2026-27 a 62.5 milioni di dollari, quando Curry avrà già compiuto 39 anni. Le regole della NBA impediscono a giocatori della sua età di firmare accordi pluriennali, perciò Curry potrà firmare estensioni di anno in anno, ma superando l’attuale contratto arriverebbe a festeggiare in campo i 40 anni. "L’unica cosa che conta per me è: posso arrivare al livello che aspetto da me stesso? Non è una questione di punti o statistiche: è se posso dominare una partita o no, se posso giocare il mio tipo di pallacanestro per 30 minuti a partita o no. Ed è una cosa che rivaluto anno per anno".