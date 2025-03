Paul George si sta consultando coi medici per decidere come trattare i problemi all’inguine e al ginocchio che lo stanno tormentando da inizio stagione. Una decisione verrà presa dopo il weekend, ma se dovesse optare per l’operazione chirurgica, la sua stagione sarebbe finita — e con ogni probabilità anche la sua sfortunata avventura a Philadelphia, che avrebbero interesse a cederlo in estate

Ogni firma in free agency ha la possibilità che le cose vadano male, ma in pochi si sarebbero aspettati che l’esperienza di Paul George ai Philadelphia 76ers andasse così male. Dopo aver firmato un quadriennale da 212 milioni di dollari, George ha vissuto una stagione difficilissima viaggiando a soli 16 punti di media in 41 partite disputate, subendo una lunghissima serie di problemi fisici cominciati già durante la preseason, quando si procurò una iperestensione al ginocchio sinistro saltando le prime cinque gare stagionali. Nel corso della stagione si è poi infortunato al mignolo sinistro e all’inguine, oltre a continuare ad avere problemi al ginocchio — tanto da essere costretto a subire iniezioni di antidolorifici prima dell’All-Star Weekend solo per scendere in campo. Con la stagione dei Sixers ormai completamente deragliata rispetto alle alte aspettative di inizio stagione, George ha deciso di consultarsi con dei medici per decidere come trattare i problemi all’inguine e al ginocchio che lo stanno tormentando: la possibilità che si proceda con un’operazione è concreta, e ovviamente impedirebbe a George di scendere in campo nel finale di stagione — nel quale i Sixers hanno più interesse a perdere, per tenere la propria prima scelta al Draft tra le prime 6, che a vincere.